HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Köpeğe çarpmamak isterken şarampole uçtu: Anne ve bebeği yaralandı

Nevşehir’de önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole uçtu. Kazada sürücü anne ile 6 aylık bebeği yaralandı.

Köpeğe çarpmamak isterken şarampole uçtu: Anne ve bebeği yaralandı

Kaza, 2000 Evler Mahallesi Sulusaray Kasabası yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 38 FB 274 plakalı otomobilin sürücüsü A.A., seyir halindeyken aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Yapılan ani manevra sonrası kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak şarampole düştü.

Köpeğe çarpmamak isterken şarampole uçtu: Anne ve bebeği yaralandı 1

KARŞISINA KÖPEK ÇIKTI ŞARAMPOLE UÇTU

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan anne ile 6 aylık kızı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Köpeğe çarpmamak isterken şarampole uçtu: Anne ve bebeği yaralandı 2

Kazada yaralanan kadın ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uyuşturucu sevkiyatı otoyol gişesinde engellendi: 2 tutuklamaUyuşturucu sevkiyatı otoyol gişesinde engellendi: 2 tutuklama
Osmaniye’de 6 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralıOsmaniye’de 6 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Nevşehir köpek kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

AK Partili Ensarioğlu'ndan 'ispatlarım' çıkışı: 'Yoksul öğrencilere istismar ağı'

AK Partili Ensarioğlu'ndan 'ispatlarım' çıkışı: 'Yoksul öğrencilere istismar ağı'

Mourinho'dan Arda Güler'i üzecek hamle!

Mourinho'dan Arda Güler'i üzecek hamle!

Son hali konuşuluyordu! Kötü haber geldi

Son hali konuşuluyordu! Kötü haber geldi

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

AK Partili vatandaştan emekliye zam talebi! "Bizi yüzde 70'e götürür"

AK Partili vatandaştan emekliye zam talebi! "Bizi yüzde 70'e götürür"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.