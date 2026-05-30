Özgür Özel’in Ankara'daki mitingine katılan CHP’li vekiller belli oldu: İşte o isimler

CHP'de bugün iki ayrı bayramlaşma vardı. Özgür Özel Güvenpark'ta kendisini destekleyenlere seslendi. Mansur Yavaş ve eski genel başkan Murat Karayalçın'ın da katıldığı programda Özel kendisini destekleyenlere seslendi. "Biz seçilmiş CHP'yiz" diyen Özel, "CHP'ye mazbatasız bir genel başkan olmaz, yakışmaz, oturamaz" dedi.
Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, CHP Ankara İl Başkanlığı'nda düzenlenen mitingde konuştu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Ankara İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine katılırken mitinge katılan CHP'li vekiller de belli oldu. CHP'li vekillerin isim listesini tv100 açıkladı.
Murat Emir
Ali Mahir Başarır
Adnan Beker
Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
Ali Gökçek
Aliye Coşar
Asu Kaya
Aşkın Genç
Ayça Taşkent
Barış Karadeniz
Burhanettin Bulut
Cavit Arı
Cemal Enginyurt
Ensar Aytekin
Gamze Taşcıer
Gizem Özcan
Gökan Zeybek
Gökçe Gökçen
Veli Ağbaba
Hasan Öztürk
Melih Meriç
Metin İlhan
Mustafa Erdem
Sezgin Tanrıkulu
Okan Konuralp
Özgür Karabat
Aliye Timisi Ersever
Suat Özçağdaş
Ulaş Karasu
Süleyman Bülbül
Elvan Işık Gezmiş
Eylem Ertuğrul
Talat Dinçer
Nail Çiler
Umut Akdoğan
Turan Taşkın Özer
Yunus Emre
Zeynel Emre
Seyit Torun
Aylin Yaman
Nurhayat Altaca Kayışoğlu
Tekin Bingöl
Hikmet Yalım Halıcı
Özgür Erdem İncesu
İsmail Atakan