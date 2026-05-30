HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Özgür Özel’in Ankara'daki mitingine katılan CHP’li vekiller belli oldu: İşte o isimler

CHP'de yaşanan tarihi sürecin etkileri devam ediyor. Mutlak butlan kararı sonrası eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu yeniden partinin başına geçti. Partide oluşan ayrılık bayramlaşma merasimine de yansıdı. Mahkeme kararıyla genel başkanlık görevi elinden alınan Özgür Özel bugün Ankara'da Güvenpark'ta kendisini destekleyenlere seslendi. CHP Ankara İl Başkanlığı'nda düzenlenen mitinge çok sayıda CHP milletvekili de katıldı. Özel'in mitingine katılan CHP'li vekillerin isimleri belli oldu.

Özgür Özel’in Ankara'daki mitingine katılan CHP’li vekiller belli oldu: İşte o isimler

CHP'de bugün iki ayrı bayramlaşma vardı. Özgür Özel Güvenpark'ta kendisini destekleyenlere seslendi. Mansur Yavaş ve eski genel başkan Murat Karayalçın'ın da katıldığı programda Özel kendisini destekleyenlere seslendi. "Biz seçilmiş CHP'yiz" diyen Özel, "CHP'ye mazbatasız bir genel başkan olmaz, yakışmaz, oturamaz" dedi.

Özgür Özel’in Ankara daki mitingine katılan CHP’li vekiller belli oldu: İşte o isimler 1

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ANKARA'DA MİTİNG

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, CHP Ankara İl Başkanlığı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Özgür Özel’in Ankara daki mitingine katılan CHP’li vekiller belli oldu: İşte o isimler 2

ÇOK SAYIDA CHP'Lİ VEKİL DE MİTİNGE KATILDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Ankara İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine katılırken mitinge katılan CHP'li vekiller de belli oldu. CHP'li vekillerin isim listesini tv100 açıkladı.

Özgür Özel’in Ankara daki mitingine katılan CHP’li vekiller belli oldu: İşte o isimler 3

İŞTE ÖZEL'İN MİTİNGİNE KATILAN O 45 İSİM

Murat Emir
Ali Mahir Başarır
Adnan Beker
Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
Ali Gökçek
Aliye Coşar
Asu Kaya
Aşkın Genç
Ayça Taşkent
Barış Karadeniz
Burhanettin Bulut
Cavit Arı
Cemal Enginyurt
Ensar Aytekin
Gamze Taşcıer
Gizem Özcan

Özgür Özel’in Ankara daki mitingine katılan CHP’li vekiller belli oldu: İşte o isimler 4

Gökan Zeybek
Gökçe Gökçen
Veli Ağbaba
Hasan Öztürk
Melih Meriç
Metin İlhan
Mustafa Erdem
Sezgin Tanrıkulu
Okan Konuralp
Özgür Karabat
Aliye Timisi Ersever
Suat Özçağdaş
Ulaş Karasu
Süleyman Bülbül
Elvan Işık Gezmiş
Eylem Ertuğrul
Talat Dinçer
Nail Çiler
Umut Akdoğan
Turan Taşkın Özer
Yunus Emre
Zeynel Emre
Seyit Torun
Aylin Yaman
Nurhayat Altaca Kayışoğlu
Tekin Bingöl
Hikmet Yalım Halıcı
Özgür Erdem İncesu
İsmail Atakan

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel yürüyüş başlatmıştı! Vatandaşlar Anıtkabir'e akın etti Özgür Özel yürüyüş başlatmıştı! Vatandaşlar Anıtkabir'e akın etti

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Devrilen elektrikli motosikletteki 3 kişi yaralandıDevrilen elektrikli motosikletteki 3 kişi yaralandı
Hürmüz resti geldi! İran'dan açıklama: "Hepsi vurulacak"Hürmüz resti geldi! İran'dan açıklama: "Hepsi vurulacak"

Anahtar Kelimeler:
Ankara Özgür Özberk CHP miting
En Çok Okunan Haberler
Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

AK Partili Ensarioğlu'ndan 'ispatlarım' çıkışı: 'Yoksul öğrencilere istismar ağı'

AK Partili Ensarioğlu'ndan 'ispatlarım' çıkışı: 'Yoksul öğrencilere istismar ağı'

Aziz Yıldırım anlaştı: Dirk Kuyt geri dönüyor

Aziz Yıldırım anlaştı: Dirk Kuyt geri dönüyor

Son hali konuşuluyordu! Kötü haber geldi

Son hali konuşuluyordu! Kötü haber geldi

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

AK Partili vatandaştan emekliye zam talebi! "Bizi yüzde 70'e götürür"

AK Partili vatandaştan emekliye zam talebi! "Bizi yüzde 70'e götürür"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.