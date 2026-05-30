Özgür Özel meydan okuyup, Anıtkabir'e yürüyüşü başlattı: "Ülkesini seven arkamdan gelsin"

Ankara'da bugün iki ayrı CHP vardı. Genel Merkezde Kemal Kılıçdaroğlu dört bir yandan gelen partililerle bayramlaşırken, Özgür Özel de Ankara İl Başkanlığında kendisine destek vermeye gelenlere seslendi. Programa CHP'nin eski genel başkanı Murat Karayalçın ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Yavaş, açık şekilde Özel'e desteğini verdi ve partinin en kısa sürede kurultaya gitmesi gerektiğini vurguladı.

"ÜLKESİNİ SEVEN ARKAMDAN GELSİN"

Yaptığı açıklamalar ile meydan okuyan Özgür Özel konuşmasının ardından beraberindekilerle birlikte Anıtkabir'e yürüyüşe geçti. Özel, "İktidar yürüyüşüne bu meydandan başlayarak tarih yazmaya hazır mısınız? Benimle birlikte Anıtkabir'e yürümeye var mısınız? Ülkesini seven arkamdan gelsin" dedi.

Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:



"Bu mesele CHP'nin iç meselesi değildir. Özel, Kılıçdaroğlu meselesi değildir. Bu mesele Recep Tayyip Erdoğan ile milletin meselesidir. Bugün binamız yok, paramız yok ama siz varsınız.

"BİZ ATANMIŞ DEĞİL, SEÇİLMİŞ CHP'YİZ"

Bir tarafta ele geçirilmiş binalar, bir tarafta partisine ülkesine sahip çıkan milyonlar var. O yüzden şunu herkes bilsin; biz, ben değil biz hepimiz CHP'yi 47 yıl sonra birinci parti yapanlarız. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurulduğu günden beri ilk kez yenen kadrolarız. Biz kaybeden, kaybetmeye alışmış CHP değil, kazanan CHP'yiz. Biz atanmış değiliz, seçilmiş CHP'yiz.

Herkes şunu adı gibi bilsin ki AK Parti asla demokratik bir seçimi asla kazanamayacağını biliyor. Bu aziz milletin onları istemediğini biliyor. Türk milletinin iradesine karşı savaş açmış olanlar AK Parti'nin kara düzenini savunanlardır.

Herkes şunu bilsin ki saldırı altında olan CHP değildir, milletin iktidarı değiştirme kararı saldırı altındadır. Tüm demokratik sistem saldırı altındadır. İktidarı değiştirmek isteyen tüm siyasi partiler, onların seçmenleri saldırı altındadır.

"ELEKTRİĞİ KESİTİLER: BİZİM SESİMİZİ ASLA KESEMEYECEKLER"

Beklediğimizi yaptılar, elektriği kestiler. Jeneratör devrede, bizim sesimizi asla kesemeyecekler. Bu saldırılar bu sabotajlar bu yargı dairesi bu görülmedik işler... Burada Türkiye'de iktidara yürüyen bir CHP değil, iktidarla yürüyen bir CHP istiyorlar. İktidar yürüyüşünden asla vazgeçmeyeceğim.

Müesses nizamın tekerine çomak soktuk. Kimse bu milleti de bu devleti de küçük görmesin. Bu milleti emireri sanmasın, bu devleti partisinin düzeni sanmasın. Bu devlet Türkiye'nin kurucu partisine sahip çıktı bundan sonra da çıkacaktır.

Bu meydanın küsuratı bile orada yoktur. Bu meydan tarihin ta kendisidir. Açıkça söylüyorum, diplomasız Erdoğan mazbatasız genel başkan istemektedir. Yargının butlan kararıyla CHP'ye mazbatasız bir genel başkan olmaz, yakışmaz, oturamaz.

"KİMSE ATANMIŞI İSTEMİYOR"

Bu ülkeyi seven, bu iktidarı değiştirme umuduna gönül veren hiç kimsenin partinin kurultayını geciktirmeye hakkı yoktur, derhal kurultay yapılmalıdır. Hangi delegeyle istiyorsanız, derhal kurultay yapın partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun. CHP atama kabul etmez. Kimse atanmışı istemiyor.

Hepimize vakti geldiğinde her hakareti yapan TGRT'deki tipler butlana vasi atanmışlar. Partiye TGRT'den basın danışmanı atamışlar. Bir tek amacı var. CHP'yi yıpratmak için günde iki kere üç kere her türlü rezaleti göze alıyor.Ömrü boyunca CHP'ye sövmüş bir anlayışı partinin koridorlarına sokmak, canlı yayında TGRT'ye teşekkür etmek dünyanın en ayıp işidir.

Güya bu partinin milletvekili yaptığı birisi TGRT'ye diyor ki 'Bütün süreç boyunca katkılarınız unutulamaz iyi ki varsınız' Bu sözü söyleyen nasıl CHP'li olabilir.

"NE YAPACAKSAK BİRLİKTE YAPACAĞIZ"

Açıkça ilan ediyorum Mansur Yavaş bizimle birlikte. Mansur Başkan bugüne kadar ne yaptı, ne adım attı, ne açıklama yaptıysa bilgim dahilindedir. Bundan sonra da ne yapacaksa birlikte yapacağız.

Genel merkezimize 24 mayısta yapılan saldırı ve ona verilen refleks tarihi bir milattır. O tarihten öncesi var, sonrası da olacaktır.

Tarihin en büyük kucaklaşmasına kenetlenmesine ihtiyaç var. Bunun için buradayız. Bize bina değil yürek lazım. Genel merkezden Meclis'e doğru yaptığımız yürüyüşle köhneleşmiş bir anlayışı geride bıraktık. AK Parti'nin kara düzenini, medet umanları geride bıraktık. Hedef iktidardır. Bu cenderen bu partiyi çıkarmak için hukuki, siyasi mücadele ve canımızı bedenimizi ortaya koyarak fiziki müdahaleye var mısınız? Tarihi yürüyüşü başlatıyoruz var mısınız? Bir adım geri atmadan hep birlikte yürümeye var mısınız? Teslim olmamaya var mısınız? Bu iktidar yürüyüşüne bu meydandan başlayarak tarih yazmaya hazır mısınız? Benimle birlikte Anıtkabir'e yürümeye var mısınız? Ülkesini seven arkamdan gelsin"