Bayram tatili dönüşleri başladı: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk yaşandı

Kurban Bayramı tatilinin son gününde İstanbul’a dönüşe geçen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde İstanbul’a dönüşe geçen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk oluşturdu. Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen yolcular, otogarda hareketliliğe neden oldu.

Bayram tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğunun ardından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na ulaştı. Otogarın yolcu indirme ve peronlar bölümünde zaman zaman yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar eşyalarıyla birlikte çıkış noktalarına yöneldi.

Bazı vatandaşlar bayramın güzel geçtiğini ve aileleriyle vakit geçirme fırsatı bulduklarını belirtirken, dönüş yolculuğunda genel olarak ciddi bir sorun yaşamadıklarını ifade etti. Otogar çevresinde trafik yoğunluğu zaman zaman artarken, güvenlik ve zabıta ekipleri bölgede denetimlerini sürdürdü.

Erzurum’dan gelen Ahmet Emin Akbulut, "Bayramda kurbanımızı kestik. Erzurum’da bayramı geçirdik, yolculuğumuz güzel geçti. Açıkçası çok fazla bir şey yapmadık. Zaten İstanbul’da yaşıyoruz, Erzurum’da da çok fazla arkadaş çevrem yok. Bayram vesilesiyle kuzenlerim ve akrabalarımla bir araya gelme fırsatı buldum" ifadelerini kullandı.

Torunlarını ziyarete Edirne’ye giden Yusuf Bey, "Bayram güzel geçti. Torunlarımla, kızımla ve eşimle birlikte vakit geçirdim. Yolculuğumuz da gayet güzel geçti, yollar iyiydi. Trafikte aşırı bir yoğunlukla karşılaşmadık ancak Edirne oldukça kalabalıktı. Tüm vatandaşların bayramını kutluyor, hayırlı bayramlar diliyorum" diye konuştu.

İstanbul’a gelen Doğukan Atuçuran "Valla bayram çok yoğundu. Döndükten sonra bir gün dinlenebildim, ardından koşturmaca başladı. Kurban işleriyle uğraştık, etleri hazırladık, kıyma çektirdik. Küçükler olunca bayram harçlığı için para çekmek de ayrı bir telaş oldu.
Bankamatiklerde yoğunluk vardı, bazen para bulamadık, beklemek zorunda kaldık. Yorucu geçti ama bayramın bereketini ve güzelliğini yaşadık" dedi.

Bayram tatilinin yarın sona erecek olmasıyla birlikte İstanbul’a dönüşlerin gün boyunca devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

