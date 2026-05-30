HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tatilciler dönüş yolunda: 43 ilin bağlantı noktasında trafik yoğunluğu arttı

Kurban Bayramı’nın 4’üncü gününde, 43 ilin bağlantı noktası olarak bilinen "kilit kavşak" Kırıkkale’de yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Tatilciler dönüş yolunda: 43 ilin bağlantı noktasında trafik yoğunluğu arttı

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşların dönüş yoluna geçmesiyle kara yollarında hareketlilik yaşandı. Türkiye’nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Kırıkkale’de, özellikle Ankara istikametine doğru araç yoğunluğu oluştu. Zaman zaman yavaşlayan trafik akışı, ekiplerin aldığı önlemlerle kontrollü şekilde sürdü. Araç akışının gün içinde artarak devam ettiği görüldü. Trafik yoğunluğunun pazar gecesine kadar devam etmesi bekleniyor.

Tatilciler dönüş yolunda: 43 ilin bağlantı noktasında trafik yoğunluğu arttı 1

Tatilciler dönüş yolunda: 43 ilin bağlantı noktasında trafik yoğunluğu arttı 2

Tatilciler dönüş yolunda: 43 ilin bağlantı noktasında trafik yoğunluğu arttı 3

Tatilciler dönüş yolunda: 43 ilin bağlantı noktasında trafik yoğunluğu arttı 4

Tatilciler dönüş yolunda: 43 ilin bağlantı noktasında trafik yoğunluğu arttı 5

Tatilciler dönüş yolunda: 43 ilin bağlantı noktasında trafik yoğunluğu arttı 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayram dönüşü dehşet! Tartıştığı sürücüyü darbettiBayram dönüşü dehşet! Tartıştığı sürücüyü darbetti
Çanakkale'de korkunç olay! Birlikte yaşadığı kadını sopayla döverek öldürdüÇanakkale'de korkunç olay! Birlikte yaşadığı kadını sopayla döverek öldürdü

Anahtar Kelimeler:
trafik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

AK Partili Ensarioğlu'ndan 'ispatlarım' çıkışı: 'Yoksul öğrencilere istismar ağı'

AK Partili Ensarioğlu'ndan 'ispatlarım' çıkışı: 'Yoksul öğrencilere istismar ağı'

Aziz Yıldırım anlaştı: Dirk Kuyt geri dönüyor

Aziz Yıldırım anlaştı: Dirk Kuyt geri dönüyor

Son hali konuşuluyordu! Kötü haber geldi

Son hali konuşuluyordu! Kötü haber geldi

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

AK Partili vatandaştan emekliye zam talebi! "Bizi yüzde 70'e götürür"

AK Partili vatandaştan emekliye zam talebi! "Bizi yüzde 70'e götürür"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.