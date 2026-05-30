Bursa'da triportör devrildi! Yaralılar var

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; triportör, seyir halindeyken bir aracın sıkıştırması nedeniyle, sürücüsü Sevim U.'nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü ile araçtaki yolcular Aysima A. (10) ve Saniye A. (55) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Trafik ekiplerinin kontrolünde ise sürücü Sevim U.'nun ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Sürücüye, 'Ehliyetsiz araç kullanmak'tan 40 bin TL idari para cezası uygulandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

