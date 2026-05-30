Çorum'da trafik kazası! Yaralılar var

Kaza, saat 16.00 sıralarında İskilip-Ankara kara yolu eski köy yolu mevkiisinde meydana geldi. Y.D. (45) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole savruldu. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILAR VAR

Kazada sürücü Y.D. ile eşi G.D. (44), çocukları A.M.D. (16) ve E.D. (11) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır