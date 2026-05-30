Elazığ’da kaza yapan otomobil ters döndü: 2 yaralı

Kaza, merkeze bağlı Cemalettin Emiroğlu Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil ters dönerken kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.



