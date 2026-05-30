Hürmüz resti geldi! İran'dan açıklama: "Hepsi vurulacak"

ABD ve İran arasındaki görüşmeler devam ederken Tahran'dan Hürmüz resti geldi. İran, "Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemiler donanmadan izin almalı, müdahale eden askeri gemiler vurulacak" dedi.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşın idaresinden sorumlu birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin İran Silahlı Kuvvetleri tarafından tam yetkiyle yürütüldüğü" belirtildi.

Hürmüz Boğazı'ndan geçecek tüm gemilerin yalnızca belirlenmiş güzergahları kullanmasının ve Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nden izin almalarının zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu düzenlemelerin ihlali, onların geçiş güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atacaktır." ifadesi kullanıldı.

"GEMİLER İRAN TARAFINDAN VURULACAK"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın yönetimine müdahale etme veya trafiği aksatma girişiminde bulunan askeri gemilerin İran Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alınacağı konusunda uyarıda bulunulmaktadır."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

