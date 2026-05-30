HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Bodrum’da marangozhanedeki yangın söndürüldü

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki bir marangozhanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, işletmede maddi zarar meydana geldi.

Bodrum’da marangozhanedeki yangın söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, İslamhaneleri Mahallesi'nde faaliyet gösteren "Sistem Mobilya" isimli marangozhanede, zımpara makinesinin kağıdının aşırı ısınarak talaş tozlarını tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Bodrum’da marangozhanedeki yangın söndürüldü 1

BORDUM'DA YANGIN PANİĞİ

Kısa sürede büyüyen alevler, betonarme binanın zemin katındaki talaş gideri sistemini sardı. İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanın yükseldiği yangına müdahale eden ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü ve soğutma çalışması yaptı. Yangında, aktif karbonlu elektrostatik filtre cihaz haznesi ile filtreleri yanarken; zımpara makinesi, yaklaşık 20 metrekarelik sac alan ve atölyede bulunan 20 adet kereste ısı ve isten zarar gördü.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Edirne'den kahreden haber! 9 saat arayla cansız bedenleri bulundu Edirne'den kahreden haber! 9 saat arayla cansız bedenleri bulundu
Bolu'da trafik kazaları! 10 yaralıBolu'da trafik kazaları! 10 yaralı

Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla Bodrum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

AK Partili Ensarioğlu'ndan 'ispatlarım' çıkışı: 'Yoksul öğrencilere istismar ağı'

AK Partili Ensarioğlu'ndan 'ispatlarım' çıkışı: 'Yoksul öğrencilere istismar ağı'

Aziz Yıldırım anlaştı: Dirk Kuyt geri dönüyor

Aziz Yıldırım anlaştı: Dirk Kuyt geri dönüyor

Son hali konuşuluyordu! Kötü haber geldi

Son hali konuşuluyordu! Kötü haber geldi

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

AK Partili vatandaştan emekliye zam talebi! "Bizi yüzde 70'e götürür"

AK Partili vatandaştan emekliye zam talebi! "Bizi yüzde 70'e götürür"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.