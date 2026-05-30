Bolu'da trafik kazaları! 10 yaralı

Bolu'da meydana gelen iki trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Mengen'den Bolu istikametine seyreden Ali Ö. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gökçesu Beldesi mevkisinde yoldan çıktı. Dere yatağına düşmekten ağaçlara takılarak kurtulan otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

10 KİŞİ YARALANDI

Araçtan çıkartılan 2'si çocuk 6 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Aynı yolda seyreden Ersin K. yönetimindeki otomobil de Müstakimler köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılardan 2'si kaza yerinde ayakta tedavi edilirken, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bolu
Bolu
