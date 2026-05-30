Göğüs ağrısıyla yola çıktı, ambulansla hayata tutundu

Olay, Akyazı ilçesi Altındere Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, evinde oturduğu esnada aniden göğüs ağrısı başlayan vatandaş fenalaştı. Durumu fark eden yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talebinde bulundu. Hastalık durumunun ciddiyeti üzerine ambulansın gelmesini beklemek istemeyen yakınları, fenalaşan şahsı kendi araçlarına bindirerek Akyazı Devlet Hastanesi’ne doğru yola çıktı. Bu esnada ihbar üzerine komuta merkezinden çıkış yapan acil sağlık ekipleri ile hastayı taşıyan otomobil, Altındere merkezine yakın noktada karşı karşıya geldi.

Araçların durmasının ardından şahıs, sağlık görevlileri tarafından otomobilden alınarak ambulans sedyesine taşındı. Kalp krizi şüphesi bulunan hastaya ilk müdahale yol kenarında ambulans içerisinde gerçekleştirildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hasta, Akyazı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Hastanede doktorlar tarafından tedavi altına alınan şahsın, uygulanan tıbbi müdahaleler sonrasında durumunun iyiye gittiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.