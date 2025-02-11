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  4. ‘Atsan atılmaz, satsan satılır!’ Mersin’de eski sevgili hediyeleri açık artırmaya çıktı! 1 kuruşluk o ürün 125 TL’ye alıcı buldu!

‘Atsan atılmaz, satsan satılır!’ Mersin’de eski sevgili hediyeleri açık artırmaya çıktı! 1 kuruşluk o ürün 125 TL’ye alıcı buldu!

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
11.02.2025 11:38
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Mersin’de bir kafe, eski sevgililerden kalan hediyeleri açık artırmayla satışa sundu. 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken, mizah amaçlı başlatılan etkinlik, büyük ilgi gördü. Kitaptan kolyeye, ekmek yapma makinesinden kol düğmesine kadar birçok ürün açık artırmaya çıkarıldı.

‘Atsan atılmaz, satsan satılır!’ Mersin’de eski sevgili hediyeleri açık artırmaya çıktı! 1 kuruşluk o ürün 125 TL’ye alıcı buldu!

Mersin'de heykel boyama, seramik boyama, ahşap boyama, çocuk atölyesi gibi değişik konseptlerle müşterilerine hizmet veren bir kafede, eski sevgililerden kalan hediyeler açık artırmada satışa sunuldu. 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken mizah amaçlı başlayan 'eski sevgili standında' kitaptan kolyeye, ekmek yapma makinesinden kol düğmesine kadar birçok ürün satışa çıkarıldı.

1 KURUŞA SATIŞA ÇIKARILAN KİTAP 125 LİRAYA SATILDI

Eski sevgililerinden kalan hediyeleri satmak isteyen müşteriler açık artırma öncesi kafede kayıt yaptırarak, ürüne bir fiyat belirledi. Açık artırmanın başlamasıyla ürünler tek tek satışa sunulurken, eğlenceli dakikalar da yaşandı. Sahibi tarafından 1 kuruşa satışa çıkarılan kitap 125 liranın üzerinde fiyatla yeni sahibini buldu. Açık artırma sırasında hem sevgililerinden kalan hediyeleri satışa çıkaranlar hem de açık artırmaya katılanlar oldukça eğlendi.

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"'ATSAN ATILMAZ, SATSAN SATILIR' DEDİK"

Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi'ndeki kafenin işletmecilerinden çocuk gelişimi ve drama öğretmeni Delal Dalgıç, bir kafenin de ötesine geçerek müşterilere farklı konseptlerde hizmet verdiklerini söyledi. Kafelerinde seramik boyama, heykel boyama, ahşap boyama gibi çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlatan Dalgıç, "Boş tuvallerimiz var, öğrenciler gelip burada tuvalleri boyuyorlar. Bu etkinlikleri çok severek yapıyoruz. Aynı zamanda eski sevgili standı açtık. Çok da ilgi gördü. Aslında arkadaşlarımızla konuşurken herkesin evde biriktirdiği hiç de kullanmadığı eşyaları var; 'atsan atılmaz, satsan satılır' dedik. Böyle yola çıktık. Tahmin ettiğimden çok daha fazla ilgi gördü, telefonlarımız susmadı. Başarılı geçti. Çok da eğlendik. Amacımız zaten burada mizah, biraz insanların eğlenmesini sağlamak" dedi.

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"EDERİ 5 KURUŞ BİR KİTAP GETİRDİM,ALANA HAYIRLI OLSUN"

Açık artırmaya katılan Başak Dolunay da, "İleride torunlarıma anlatacağım güzel bir anı olarak kalsın istiyorum. Bir kitap getirdim; ederi 5 kuruş, alana hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Mersin hediye açık artırma kitap 14 şubat sevgililer günü eski sevgili
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