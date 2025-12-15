HABER

Ava giderken yanlışlıkla arkadaşını vurdu

Afyonkarahisar’da ava giderken araçta vurulan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren şahsın mahalle ve çarşı bekçisi arkadaşı tarafından yanlışlıkla ateşlediği tüfekten çıkan saçmalarla vurulduğu ortaya çıktı.

Olay, Sultandagi ilçesi Yesilçiftlik beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle muhtarı S.Y.A., mahalle ve çarşı bekçisi O.B. ile A.B. ve Fatih Duru isimli 4 arkadaş ava gitmek için bir araya geldi. Şahıslar otomobille av yapacakları bölgeye giderken iddiaya göre, araçta bulunan tüfeklerden birisi aniden ateş aldı. Tüfekten çıkan saçma Duru’nun boynunu isabet etti. Duru’nun vurulduğunu gören arkadaşları otomobili Sultandağı Devlet Hastanesi önüne götürerek yardım istedi. Duru burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Arkadaşını yanlışlıkla vurduğunu itiraf etti
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri ise araçta detaylı bir inceleme yaparak, 3 kişiyi gözaltına aldı. Jandarma ekipleri ayrıca araçtaki tüfeklere de el koydu. Yapılan incelemelerde tüfeği ateşleyen kişinin mahalle ve çarşı bekçisi O.B., olduğu ortaya çıktı. O.B.’nin ifadesinde tüfeği yanlışlıkla ateşlediği ve arkadaşını yanlışlıkla vurduğunu söylediği öne sürüldü.
Şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

