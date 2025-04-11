HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Avcılar'da demir ustası yaptıklarıyla herkesi şaşırtıyor

Avcılar'daki atölyesinde büyük bölümü otomobillerden çıkan atık malzemeleri kullanan 35 yıllık demir işleme ustası Hüseyin Ergen (51), hayal gücü ile birbirinden farklı figürler ortaya çıkardı.

Avcılar'da demir ustası yaptıklarıyla herkesi şaşırtıyor

Demir işleme ustası olarak 35 yıldır çalışan Hüseyin Ergen, 5 yıldır büyük bölümü otomobillerden çıkan atık malzemeleri kullanarak hayal gücüyle birbirinden farklı figürler yaptı. Firuzköy Mahallesi'ndeki atölyesinde onlarca eser ortaya çıkaran ve kendisini geri dönüşüm sanatçısı olarak tanımlayan Hüseyin Ergen, hedefinin geri dönüşüme dikkat çekmek ve atık malzemelerden neler yapılabileceğini kanıtlamak olduğunu söyledi.

'FARKLI YERLERDE KULLANILAN MALZEMELERİ TOPLADIM'

Demir işleme ustası Hüseyin Ergen, "Burada yaptığım eserler arasında şövalyeden, at kafasına kadar çok değişik figürler var. Bu malzemeleri çok farklı yerlerde kullanılan malzemelerden topladım. En sevdiğim figürüm Karayip korsanlarının gemisi. İçinde tayfaları var. Bir diğer çalışmam da sağlıklı bir kadın ve göğüs kanserine dikkat çekmek için üzerinde çalıştığım bir figür. Hayalimdeki canavarı da ortaya çıkardım. Burada adaleti temsil eden terazi de var" dedi.

'TÜRKİYE'DE TEK OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM'

Hüseyin Ergen, "Ben bu işin okulunu okumadım. Eğitimini görenlere de saygım var. Ancak bende proje, çizim, bilgisayardan çıkma ve benzeri yok. Şuradaki dinozor 1 ton 700 kilo ağırlığında. Tamamen araba parçalarından oluşuyor. Gerektiğinde iki ayrı parçaya ayrılıp taşınabilecek. Yanında evrim geçirmemiş bir yavrusunu da yaptım. Şaha kalkmış at figürümde binlerce kaynak puntası var. Türkiye'de tek olduğumu düşünüyorum. Yaptığım figürler tamamen hayal gücüm" diye konuştu.

'ATIK MALZEMEDEN YAPILABİLMESİ ÇOK GÜZEL'

Atölyenin önünden geçerken, çocuklarıyla eserleri inceleyen Begüm Coşkun, "Hepsi çok güzel. Çok emek sarf edilmiş. Bunların atık malzemeden yapılabilmesi de çok güzel. Gelip geçince bakıyor, hayran oluyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bingöl'de nisanda kar esaretiBingöl'de nisanda kar esareti
CEO ve ailesi kazada hayatını kaybettiCEO ve ailesi kazada hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Avcılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu hakim karşısına çıkıyor!

Ekrem İmamoğlu hakim karşısına çıkıyor!

İmamoğlu'nun tutuklandığı hafta aldığı duyumu ilk kez açıkladı

İmamoğlu'nun tutuklandığı hafta aldığı duyumu ilk kez açıkladı

Esenyurt'ta skandal görüntü! O polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Esenyurt'ta skandal görüntü! O polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Akaryakıtta peş peşe indirimin ardından zam! Araç sahipleri şikayetçi...

Akaryakıtta peş peşe indirimin ardından zam! Araç sahipleri şikayetçi...

Trafik cezalarına yüzde 200 zam masada!

Trafik cezalarına yüzde 200 zam masada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.