Avcılar’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü restorana daldı

Olay, dün gece saatlerinde Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi E-5 yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, yüksek süratli olduğu öğrenilen sürücü yan yoldan Meşrutiyet Caddesi’ne girdi. O esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki bir restorana daldı. Yaşanan o anlar ise bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sapağa girerken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün yol üstündeki restorana daldığı anlar yer aldı. Yaşanan kazada yaralanan olmazken işletmede ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır