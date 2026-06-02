500 milyon TL'lik servetini gözünü kırpmadan bağışladı!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde eğitime dev bağış. 91 yaşındaki inşaat mühendisi Dinçer Akyalı, annesine verdiği sözü yerine getirdi. Yaklaşık 500 milyon lira değerindeki bina ve arsa eğitim geleceğine bağışlandı.

YILLARCA ABD'DE ÇALIŞTI

Uzun yıllar Amerika Birleşik Devletleri'nde inşaat mühendisi olarak çalışan iş insanı Akyalı, Patlangıç Mahallesi Muğla Makası mevkisinde bulunan ve halen eğitim kurumu olarak kullanılan 4 katlı bina ile arsasını Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağışlama kararı aldı.

Bunun üzerine devir işlemleri için Fethiye Kaymakamlığı'nda protokol töreni düzenlendi.

Törende, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya ile hayırsever Akyalı arasında protokol imzalandı.

GELECEĞE YATIRIM

Kaymakam Akkaya, törende yaptığı konuşmada, eğitime yapılan yatırımların geleceğe yapılan en önemli yatırım olduğunu belirterek, hayırseverlerin desteklerinin eğitim kurumlarının güçlenmesine katkı sağladığını ifade etti.

ANNESİNE SÖZ VERMİŞ

Hayırsever Akyalı ise annesine verdiği sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, "İnşallah buradan geleceğin bilim insanları yetişir." dedi.

Binanın önümüzdeki yıl, Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi olarak hizmet vermesi planlanıyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır