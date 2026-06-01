Kurultay çağrısı yapmasına rağmen 111 vekil arasında yer almadı! Oğuz Kaan Salıcı'dan açıklama geldi

CHP'de 111 milletvekili olağanüstü kurultay çağrısı yapmış ve tarih olarak 12 Temmuz işaret edilmişti. 27 milletvekili ise imza atmamıştı. O isimler arasında bir isim dikkat çekti. Mutlak butlan kararı sonrasında sosyal medyadan açıklama yapan Oğuz Kaan Salıcı "Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin bir demokrasi bayramı olarak gördüğü Kurultayımızın mümkün olan en kısa sürede toplanması elzemdir" demişti.

"METNİN İÇERİĞİ BANA UYGUN GELMEDİ"

A Haber canlı yayınında muhabir, Salıcı'nın neden bildiriye imza atmadığını açıkladı. Salıcı yaptığı görüşmede muhabire şunları ifade etti:

"Kurultayın toplanması konusunda sorun yok. Metnin içeriği bana uygun gelmedi. Ben arandığımda 110 milletvekili imza atmıştı."