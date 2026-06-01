Yer: Sakarya! Hurdaya dönen araçtan hafif sıyrıklarla kurtuldu

Otoyolun Ankara istikameti Uzunkum mevkisinde meydana gelen olayda, M.Y. idaresindeki 07 DHM 773 plakalı kamyon, aynı istikamete giden 54 BR 540 plakalı canlı tavuk yüklü kamyona arkadan çarptı.

TIR HURDAYA DÖNDÜ

Meydana gelen kazada adeta kağıt gibi ezilen kabinde sıkışan sürücü hafif sıyrıklarla kurtulurken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

