HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Netanyahu Trump'a karşı çıktı! "Saldırılar devam edecek"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın "saldırılar duracak" açıklamasına karşın, Lübnan'ın güneyinde saldırılara devam edeceklerini belirtti. Sabah saatlerinde, İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ordusuna Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı verdiğini açıklamıştı.

Netanyahu Trump'a karşı çıktı! "Saldırılar devam edecek"

Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD Başkanı Trump ile görüştüklerini belirterek Lübnan'a yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

TUTUMU DEĞİŞMEDİ

Trump'a Hizbullah'ın İsrail'e saldırılara devam etmesi durumunda Beyrut'a saldırı düzenleyeceklerini söylediğini aktaran Netanyahu, bu tutumunun değişmediğini savundu.

Netanyahu Trump a karşı çıktı! "Saldırılar devam edecek" 1

Netanyahu, "Aynı zamanda, İsrail ordusu güney Lübnan'da planlandığı şekilde faaliyetlerine devam edecek." diyerek Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılara devam edeceklerini ifade etti.

Netanyahu Trump a karşı çıktı! "Saldırılar devam edecek" 2

SALDIRI TALİMATI VERMİŞTİ

Sabah saatlerinde, İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ordusuna Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı verdiğini açıklamıştı.

İran, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğunu duyurmuştu.

İsrail basını, Dahiye'ye düzenlenecek saldırıların ABD tarafından son anda durdurulduğunu ileri sürmüştü.

ABD Başkanı Trump, İsrail ve Hizbullah ile görüştüklerini, tarafların "birbirlerine saldırmama" konusunda "mutabık kaldıklarını" paylaşmıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
111 vekil arasında yer almadı! Oğuz Kaan Salıcı'dan açıklama geldi111 vekil arasında yer almadı! Oğuz Kaan Salıcı'dan açıklama geldi
Hurdaya dönen araçtan hafif sıyrıklarla kurtulduHurdaya dönen araçtan hafif sıyrıklarla kurtuldu

Anahtar Kelimeler:
Lübnan netanyahu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Denizli’deki facia 'geliyorum’ demiş

Denizli’deki facia 'geliyorum’ demiş

Yüzlerinde korku, yollara düştüler

Yüzlerinde korku, yollara düştüler

Osimhen'den gece açıklama gelmişti! Peşindeki takım orta çıktı: Teklif yapacaklar

Osimhen'den gece açıklama gelmişti! Peşindeki takım orta çıktı: Teklif yapacaklar

Son halini paylaştı! Görenler yorum yağdırdı

Son halini paylaştı! Görenler yorum yağdırdı

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Memur ve emekli zammı son tablo: Kulis bilgisi verdi 'Mesaj net'

Memur ve emekli zammı son tablo: Kulis bilgisi verdi 'Mesaj net'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.