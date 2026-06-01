Netanyahu Trump'a karşı çıktı! "Saldırılar devam edecek"

Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD Başkanı Trump ile görüştüklerini belirterek Lübnan'a yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

TUTUMU DEĞİŞMEDİ

Trump'a Hizbullah'ın İsrail'e saldırılara devam etmesi durumunda Beyrut'a saldırı düzenleyeceklerini söylediğini aktaran Netanyahu, bu tutumunun değişmediğini savundu.

Netanyahu, "Aynı zamanda, İsrail ordusu güney Lübnan'da planlandığı şekilde faaliyetlerine devam edecek." diyerek Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılara devam edeceklerini ifade etti.

SALDIRI TALİMATI VERMİŞTİ

Sabah saatlerinde, İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ordusuna Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı verdiğini açıklamıştı.

İran, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğunu duyurmuştu.

İsrail basını, Dahiye'ye düzenlenecek saldırıların ABD tarafından son anda durdurulduğunu ileri sürmüştü.

ABD Başkanı Trump, İsrail ve Hizbullah ile görüştüklerini, tarafların "birbirlerine saldırmama" konusunda "mutabık kaldıklarını" paylaşmıştı.

Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır