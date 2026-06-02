Oğlunun elinden kaçan anne kanlar içinde kendini sokağa attı

Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında korkunç bir olay yaşandı. Psikolojik sorunları olan İsmail S. bilinmeyen bir nedenle cinnet getirerek annesi Ayşe S.'ye bıçakla saldırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan kadın kendini sokağa atarak çığlık çığlığa yardım istedi.

MAHELLE AYAĞA KALKTI

Bağırışları duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ANNE AĞIR YARALI

Ağır yaralanan anne, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kendini bıçaklayan İsmail S., park halinde olan ticari taksinin camına kafa attı.

KENDİNİ DE BIÇAKLADI, POLİSE DİRENDİ

Polis ekiplerine bir süre direnen İsmail S., etkisiz hale getirildi. İsmail S., olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır