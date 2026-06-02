CHP'de taraflar netleşti! Kurultay bildirisine imza atmayan 27 vekil

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başlayan gerilim sürüyor. Kurban Bayramı tatilinin ardından Özgür Özel kanadı art arda hamleler gerçekleştirdi. Dün sabah saatlerinde delegeler imza sürecini başlattı.

DELEGELER İMZA TOPLAMAYA BAŞLADI

Olağanüstü kurultay için toplanan imza sayısı 600’ü geçti. Böylece kurultay çağrısı için gerekli eşiğin ilk günden geçildiği ifade edildi. CHP kulislerinde imza sayısının 1000'e yaklaşacağı konuşuluyor.

111 VEKİL ORTAK BİLDİRİYE İMZA ATTI

Öte yandan dün akşam saatlerinde de dikkat çeken bir hamle geldi. CHP milletvekilleri, 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay çağrısında bulundu. 111 milletvekili, olağanüstü kurultay çağrısını içeren ortak bildiriye imza verdi.

Ortak bildiride, "Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 28. Dönem seçilmiş milletvekilleri olarak; Partimizin, Anayasa’ya ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olan mahkeme kararlarıyla şekillendirilmesini asla kabul etmiyoruz.

Partimizin yönüne, rotasına, kaderine ve yönetimine karar verecek olan yegâne güç; üyelerimizin arasından seçimlerle süzülerek gelen delegelerimizdir. Yaşanan krizin, ülkemize ve partimize daha fazla zarar vermemesi adına, olağanüstü kurultayımızın en kısa sürede toplanması gerekmektedir.

12 TEMMUZ TARİHİ VERİLDİ

Partimiz bugün aynı zamanda, 25 Temmuz 2026 tarihine kadar bir kurultay yapmaması halinde seçimlere girememe riskiyle de karşı karşıyadır. Bu kapsamda; Cumhuriyet Halk Partisi’nin iradesinin yeniden ve tartışmasız biçimde tecelli etmesi amacıyla Olağanüstü Kurultay’ın 12 Temmuz 2026 Pazar günü toplanması çağrısında bulunuyoruz. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti olan Cumhuriyet’e, demokrasiye ve partimize sonuna kadar sahip çıkacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadeleri kullanıldı.

27 VEKİL İMZA VERMEDİ

CHP'nin 138 milletvekilinden 111'i ortak bildiriyi imzalarken, 27 milletvekili imza vermedi. İmza vermeyen vekiller ise merak edildi. İmza atmayan isimler arasında Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı, İlhan Kesici, Gamze Akkuş İlgezdi ve Enis Berberoğlu gibi dikkat çeken isimler yer aldı.

Ortak bildiriye imza atmayan isimler şöyle:



Ali Fazıl Kasap, Ali Karaoba, Barış Bektaş, Cevdet Akay, Deniz Demir, Erdoğan Toprak, Faik Öztrak, Gamze Akkuş İlgezdi, Gülizar Biçer Karaca, Hasan Öztürkmen, Hüseyin Yıldız, İlhan Kesici, Ömer Fethi Gürer, Orhan Sarıbal, Rahmi Aşkın Türeli, Rıfat Nalbantoğlu, Semra Dinçer, Sevda Erden Kılıç, Vecdi Gündoğdu, İnan Akgün Alp, Jale Nur Süllü, Kadim Durmaz, Enis Berberoğlu, Mahir Polat, Mustafa Adıgüzel, Oğuz Kaan Salıcı ve Yüksel Kılınç.