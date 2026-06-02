Özgür Özel ve 5 CHP'li milletvekili için 'rüşvet' fezlekesi! Dosya Ankara'ya gönderildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı süreciyle bağlantılı para talebi ve teslimi iddialarına ilişkin dosyada yetkisizlik kararı verdi.

ÖZEL VE 5 İSİM HAKKINDA DOSYA

Özgür Özel ile Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında fezleke düzenlenmesi amacıyla dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Milletvekilleri dışındaki kişi ve eylemlere ilişkin soruşturma ise Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülecek.

Hazırlanan yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; CHP milletvekilleri Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında, 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı süreciyle bağlantılı olarak para talebi ve teslimi iddiaları nedeniyle fezleke düzenlenmesini gerektirecek nitelikte değerlendirme yapılmıştır.

Soruşturma dosyasında yer alan beyanlar, HTS/baz kayıtları ve diğer deliller birlikte değerlendirildiğinde; söz konusu milletvekilleriyle bağlantılı olarak CHP Genel Merkezi’nde para talep edilmesi, paranın temin edilmesi, Ankara’da teslim edilmesi ve bu sürecin çeşitli temaslarla koordine edilmesine ilişkin iddiaların bulunduğu tespit edilmiştir.

Şüpheli Mustafa Gökhan Böcek’in beyanlarında; adaylık süreci kapsamında 1.000.000 Euro talep edildiği, bu paranın temin edilerek Ankara’da CHP Genel Merkezi ile bağlantılı bir kişiye teslim edildiği, bu sürecin Veli Ağbaba ve Özgür Özel’in bilgisi dahilinde gerçekleştiğinin ifade edildiği görülmüştür.

Muhittin Böcek’in beyanlarında ise seçim sürecinde parti genel merkezine yönelik maddi talepler olabileceği, bu kapsamda sürecin oğlu tarafından yürütülmesine onay verdiği yönünde ifadeler yer almıştır.

HTS ve baz kayıtları incelendiğinde; para tesliminin gerçekleştiği iddia edilen tarihlerde tarafların Ankara’da, özellikle CHP Genel Merkezi çevresinde yoğun iletişim trafiği içerisinde oldukları, bazı milletvekilleri ile şüpheliler arasında aynı zaman diliminde gerçekleşen görüşmelerin iddialarla örtüştüğü değerlendirilmiştir.

Yapılan hukuki değerlendirme neticesinde; Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri hakkında yürütülecek soruşturmalarda yetkinin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 161/9. maddesi gereğince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu, bu kapsamda ilgili şahıslar hakkında fezleke düzenlenmesi sürecinin başlatılabilmesi için dosyanın yetkili makama gönderilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Bu doğrultuda; milletvekilleri Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında yürütülen ve fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikteki iddiaları içeren soruşturma yönünden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetkisizliğine karar verilmiş, dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiştir."