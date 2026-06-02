İstanbul'da sıcaklar zirveye çıkıyor: Tarih verildi!

AKOM’un yayımladığı güncel hava tahmin raporuna göre İstanbul’da hafta boyunca güneşli ve sıcak hava etkili olacak. Kentte sıcaklıkların cuma günü 31 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

İstanbul’da yaz havası etkisini artırıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, kent genelinde hafta boyunca az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların özellikle cuma günü yılın en yüksek seviyelerinden birine ulaşması öngörülüyor.

İSTANBUL'U KAVURACAK SICAKLAR GELİYOR

AKOM’un değerlendirmelerine göre, güney yönlü sıcak hava taşıyan lodos rüzgarları ve güneşli havanın etkisiyle İstanbul’da termometreler 28 ila 31 derece arasında seyredecek.

Hafta boyunca şehir genelinde önemli bir yağış beklenmezken, yalnızca kuzey ilçelerde kısa süreli ve yerel sağanak geçişlerinin görülebileceği belirtildi. Bunun dışında kent genelinde açık ve güneşli havanın etkili olması tahmin ediliyor.

Meteorolojik verilere göre haftanın en sıcak günü cuma olacak. Hava sıcaklığının 31 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, hafta sonu boyunca da sıcaklıkların 30 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

Yetkililer, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı günlerde özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunacak vatandaşların güneş çarpmasına karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirtiyor. İstanbul’da önümüzdeki günlerde yaz mevsimini aratmayan sıcaklıkların etkisini sürdürmesi bekleniyor.

AKOM’un yayımladığı haftalık tahmin raporunda gün gün beklenen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle sıralandı:

3 Haziran Çarşamba: Az bulutlu ve açık, en düşük 20 derece, en yüksek 29 derece.

4 Haziran Perşembe: Az bulutlu ve açık, en yüksek 30 derece.

5 Haziran Cuma: Az bulutlu ve açık, en yüksek 31 derece.

6 Haziran Cumartesi: Az bulutlu ve açık, en düşük 19 derece, en yüksek 30 derece.

7 Haziran Pazar: Az bulutlu ve açık, en düşük 18 derece, en yüksek 30 derece.

8 Haziran Pazartesi: Az bulutlu ve açık, en düşük 17 derece, en yüksek 29 derece.

