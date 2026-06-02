Kılıçdaroğlu'nun dikkat çeken sessizliği! Bu soruya yanıt vermedi

CHP'de her yeni gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Mahkemenin mutlak butlan kararı vermesinin ardından hem Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hem de Özgür Özel cephesinden peş peşe açıklamalar geldi. Ancak ortada kalan belirsizliklerle ilgili henüz bir gelişme yaşanmadı.

KURULTAY BİLMECESİ

CHP'de olağanüstü kurultay için Özgür Özel'in çağrısıyla delegelerden toplanan imzalarda yeterli sayıya dün akşam itibarıyla ulaşıldı. CHP'li 111 vekil olağanüstü kurultayın 12 Temmuz 2026'da toplanması için çağrıda bulundu.

KILIÇDAROĞLU' SESSİZ KALDI

Kemal Kılıçdaroğlu bugün konutundan ayrılıp, CHP Genel Merkezi'ne geçti. Kılıçdaroğlu, evinden ayrıldığı sırada bir gazetecinin "Delegeler kurultay için yeterli imzayı topladı, imzalar önünüze gelince ne yapacaksınız?" sorusuna ise yanıt vermeden aracına bindi.