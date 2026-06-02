Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerel yönetimler merkezli skandallar asla maruz görülemez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay'ın kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmada "Yerel yönetimler merkezli skandallar asla maruz görülemez" çıkışıyla dikkat çekti.

Mehmet Hazar Gönüllü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde konuşma gerçekleştirdi.

"GEÇMİŞTE SAVRUKLUĞUN, ÖZENSİZLİĞİN, POPÜLİZMİN SIKINTISI ÇEKMİŞ BİR ÜLKEYİZ"

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

  • Toplumsal hayatın sağlıklı işlemesi için bazı kurumların tesis ve muhafazası zaruridir. Devlet bu müesseselerden biridir. Devletin varlık gayesi adalettir.

  • Kamu maliyesinin iyi yönetilmesi büyük önem arz ediyor. Türkiye olarak geçmişte savrukluğun, özensizliğin, popülizmin sıkıntısı çekmiş bir ülkeyiz. SSK'nın göz göze göre nasıl batırıldığını, devletin hazinesinin nasıl hortumlandığını hiçbirimiz unutmadık.

"TÜM ANTİ DEMOKRATİK MÜDAHALELER BU ÜLKEYE MİLYARLARCA DOLAR ZARAR VERDİ"

  • Kamu maliyesine en büyük darbeyi indirenlerden biri de vesayetçiler oldu. Geçen hafta 66. yıl dönümü geride kalan 27 Mayıs 1960 darbesinden başlayarak tüm anti demokratik müdahaleler bu ülkeye milyarlarca dolar zarar verdi, Türkiye'yi geride bıraktı. Gezi olaylarının kamu maliyesine zararı 1 milyar doları, dolaylı zararı 10 milyar doları bulmaktadır.

"MİLLETİN EMANETİNİ GANİMET OLARAK GÖRENLERLE MÜCADELE ETMEK BOYNUMUZUN BORCU"

  • Yerel yönetimler merkezli skandallar asla maruz görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur. Ödediği verginin en yüksek kalitede hizmete dönüşmesini bekleyen 86 milyon vatandaşımıza karşı hepimiz sorumluyuz.

