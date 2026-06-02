Son dakika | Kılıçdaroğlu'nun MYK'sı belli oldu: İşte 19 kişilik liste

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımı belli oldu. CHP'nin 19 kişilik yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) listesi açıklandı.
19 KİŞİLİK MYK
CHP'nin yeni MYK'si 19 kişiden oluştu. Açıklanan isimler şu şekilde:
- Genel Başkan: Kemal Kılıçdaroğlu
- Genel Sekreter: Rıfat Turuntay Nalbantoğlu
- Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Orhan Sarıbal
- İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı / Sayman: Bülent Kuşoğlu
- Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Müslim Sarı
- Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Semra Dinçer
- Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Deniz Demir
- Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Ali Rıza Erbay
- İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Cemal Canpolat
- Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Necdet Saraç
- Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yıldırım Kaya
- Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Hasan Efe Uyar
- Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Berhan Şimşek
- Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Devrim Barış Çelik
- ARGE ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ahmet Hakan Uyanık
- Bölgesel Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nevaf Bilek
- İşçi Sendikaları ve STK’lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Adnan Demirci
- Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Tahsin Tarhan
- İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gamze Akkuş İlgezdi
MYK'de ekonomi, dış politika, hukuk ve seçim işleri birimlerinin doğrudan Genel Başkana bağlı olarak faaliyet göstereceği bildirildi.
YENİ MYK BUGÜN TOPLANIYOR
Parti Sözcüsü Müslim Sarı, yeni MYK'nin bugün saat 18.00'de toplanacağını bildirdi.