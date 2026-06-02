CHP'de tartışma konusu olan grup toplantısı başladı! Özgür Özel konuşuyor

CHP'de gözler grup toplantısına çevrilmişti. Mutlak butlan kararı sonrası başlayan olağanüstü hal grup toplantısı sürecine de sirayet etmişti. Kemal Kılıçdaroğlu kanadı toplantı yapılmayacağını aktarırken itirazlarda bulunmuştu. Özgür Özel kanadı ise saatler öncesinden grup toplantısının gerçekleşeceği salonu durdurmaya başlamıştı.

ÖZGÜR ÖZEL'E BÜYÜK DESTEK

Salonu dolduran partililer, 'kurultay' sloganı ve çeşitli sloganlar attı.

ÖNDER SAV 16 YIL SONRA GRUP TOPLANTISINA KATILDI: "TAŞLAR YERİNE OTURACAKTIR"

16 yıl sonra ilk kez grup toplantısına geldiğini belirten eski genel sekreter Önder Sav, "Haksız olanlar tarihte başarı sağlamamıştır. CHP'de taşlar yerine oturacaktır. Hiç endişe etmesin CHP'ye gönül veren seçmenler. Elbet bir gün kendilerinin seçtiği yönetim CHP'nin baba ocağının başına geçecektir" dedi.

Özgür Özel büyük bir destekle grup toplantısının yapılacağı salona girdi. Partililer Özel'i 'Özgür Başkan' sloganlarıyla karşıladı. Kürsüye çıkan Özel'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla karşılıyorum, hepiniz iyi ki varsınız. Meclis çok grup toplantıları gördü ama bugün buradaki tablo ve Dikmen kapının önünde sıra bekleyen 3200 arkadaşımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu bir grup toplantısı değildir, sahip çıkma bir tarihin doğru tarafında durma, bir tarih yazma ve partinin ve ülkenin geleceğine yapılan saldırılarına karşı direnme, yürüyüşe geçme ziyaretidir.

