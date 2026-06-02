HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

3 yaşındaki kayıp çocuk, jandarma ekiplerince ormanlık alanda bulundu

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu ormanlık alanda sağ olarak bulunup, ailesine teslim edildi.

3 yaşındaki kayıp çocuk, jandarma ekiplerince ormanlık alanda bulundu

Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs ilçesinde 3 yaşındaki erkek çocuğun evlerinin bahçesinde arkadaşlarıyla oynadığı sırada bir anda gözden kaybolduğu bildirildi. Ailenin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde bölgeye sevk edilen 26 personel ve 1 iz takip köpeğinin katılımıyla yapılan aramalarda, kayıp çocuk kısa süre içerisinde evine yaklaşık 950 metre uzaklıktaki ormanlık alanda tek başına bulundu.
Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen çocuk, gerekli kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.
Olayla ilgili herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenilirken, aile jandarma ekiplerine teşekkür etti.

3 yaşındaki kayıp çocuk, jandarma ekiplerince ormanlık alanda bulundu 1

3 yaşındaki kayıp çocuk, jandarma ekiplerince ormanlık alanda bulundu 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Kılıçdaroğlu'nun MYK'sı açıklanıyorSon dakika | Kılıçdaroğlu'nun MYK'sı açıklanıyor
Niğde’de narkotik operasyonu: 1 tutuklamaNiğde’de narkotik operasyonu: 1 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
500 milyon TL'lik servetini gözünü kırpmadan bağışladı!

500 milyon TL'lik servetini gözünü kırpmadan bağışladı!

Akılalmaz kaza! Mahalle sokağa döküldü, binalar tahliye edildi

Akılalmaz kaza! Mahalle sokağa döküldü, binalar tahliye edildi

Fenerbahçe'de Hakan Safi çıldırdı! "İki dünya yıldızı İstanbul'da"

Fenerbahçe'de Hakan Safi çıldırdı! "İki dünya yıldızı İstanbul'da"

Aishe'den acı haber geldi! Kardeşi hastalığını açıkladı

Aishe'den acı haber geldi! Kardeşi hastalığını açıkladı

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Satışa çıkaran çok: Yeni yöntem buldular 'Duyunca vazgeçiyorlar'

Satışa çıkaran çok: Yeni yöntem buldular 'Duyunca vazgeçiyorlar'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.