Diyarbakır’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 şahıs yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda aralarında "çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu, 20 yıl ve üzeri 1, 10-20 yıl arası 2, 5-10 yıl arası 4, 2-5 yıl arası 8 ve 2 yıl altı 9 olmak üzere toplamda 24 kişi yakalandı. Yakalanan 24 kişi adli makamlara sevk edildi.



