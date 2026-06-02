Nükleerde anlaşma sinyali! ABD duyurdu: "İran bazı yönleriyle müzakereyi kabul etti"

ABD ile İran arasında uzun süredir devam eden nükleer gerilimde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Washington yönetiminden yapılan açıklamada, Tahran’ın nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye açık olduğu bildirildi.

"İRAN'DAN YEŞİL IŞIK" İDDİASI

Açıklama ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’dan geldi. Rubio, İran’la görüşmelerin sürdüğünü belirterek, Tahran yönetiminin nükleer konuların bazı yönleriyle ilgili müzakere yürütmeyi kabul ettiğini söyledi.

MASADA KRİTİK BAŞLIKLAR VAR

ABD ile İran arasındaki görüşmelerde yalnızca nükleer program değil, bölgesel gerilimler ve ekonomik yaptırımlar da öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Reuters'ın aktardığına göre; son dönemde yürütülen temaslarda Hürmüz Boğazı, İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması gibi konuların da pazarlık masasında olduğu belirtiliyor.