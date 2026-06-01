Orta Doğu'da kazan kanıyor: ABD ile İran arasındaki müzakereler durdu!

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını genişletme kararının ardından Orta Doğu'daki gerilim yeniden tavan yaptı. ABD ise İran'daki radar ve İHA komuta-kontrol tesislerini hedef aldığını duyurmuştu. İran ise bu hamleye karşılığı misilleme oldu.

MÜZAKERELER DURDU

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, İran, ABD ile mesaj alışverişini durdurdu.

İRAN ŞARTINI SUNDU

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle İran'ın arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğu, görüşmelerin tekrar başlaması için İsrail’in Lübnan’a saldırıları durdurmasını ve işgal ettiği bölgelerden çekilmesini şart koştuğu ifade edildi.

HÜRMÜZ YENİDEN KAPANMANIN EŞİĞİNDE

İran’ın ayrıca Hürmüz Boğazı’nı tamamen kapatmayı ve Babülmendep Boğazı da dahil olmak üzere diğer cephelerin aktif hale getirilmesini gündeme aldığı belirtildi.

Kaynak: AA