Polatlı'da vahşet: Evinde boğazı kesilip 12 yerinden bıçaklandığı ortaya çıktı!

Ankara'nın Polatlı ilçesinde evde boğazı kesilmiş halde ölü bulunan Gülhan Şahin'in (56), 12 yerinden bıçaklandığı ortaya çıktı.

Olay, dün Polatlı ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Hisar Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan Gülhan Şahin, evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

YEĞENİ GÖZALTINA ALINDI

İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, evde inceleme yaparak, delil topladı. Yürütülen soruşturma kapsamında Şahin'in yeğeni A.A. (16), cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Öte yandan Şahin'in cenazesi bugün öğle namazı sonrası Yenimahalle Camisi'nde kılınan namazın ardından Polatlı Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şahin'in boğazının yanı sıra vücudunun 12 yerinden bıçaklandığı da ortaya çıktı.

