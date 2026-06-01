Polatlı'da vahşet: Evinde boğazı kesilip 12 yerinden bıçaklandığı ortaya çıktı!

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yalnız yaşayan 56 yaşındaki Gülhan Şahin, evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. İlk incelemelerde talihsiz kadının sadece boğazının kesilmediği, vücudunun 12 farklı yerinden de bıçaklandığı ortaya çıktı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

12 YERİNDEN BIÇAKLANMIŞ VE BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU

Olay, dün Polatlı ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Hisar Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan Gülhan Şahin, evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

YEĞENİ GÖZALTINA ALINDI

İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, evde inceleme yaparak, delil topladı. Yürütülen soruşturma kapsamında Şahin'in yeğeni A.A. (16), cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Öte yandan Şahin'in cenazesi bugün öğle namazı sonrası Yenimahalle Camisi'nde kılınan namazın ardından Polatlı Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şahin'in boğazının yanı sıra vücudunun 12 yerinden bıçaklandığı da ortaya çıktı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

