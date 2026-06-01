Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tahliye edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu ve gelini Zuhal Böcek dahil çok sayıda kişi tutuklanmıştı.
Soruşturmada Muhittin Böcek, oğlu ve gelini etkin pişmanlıktan yararlanmak için ek ifade vermişti. Yaşanan yeni gelişmede Zuhal Böcek tahliye edildi.
Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre Zuhal Böcek’in tahliyesine, hakkında yurt dışı çıkış yasağı tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum