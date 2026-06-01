HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Eşini ve yanındaki kişiyi öldürmüştü! Cinayet sonrası çektiği video ortaya çıktı: "Hepinizin kafasına sıkarım!"

Aydın'da park halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü Ercan Zengin (31) ile yanındaki 1,5 aylık hamile Nurgül Aslan'ın (25) öldürülmesine ilişkin şüpheli Erkan Aslan (29), polis tarafından aranıyor. Erkan Aslan'ın olayı sonrası cinayetleri itiraf ettiği videoyu yakınlarına gönderdiği ortaya çıktı. Katil zanlısının, "İkisinin de kafasına sıktım. Herkes bizim oraya toplansın. Bu namus meselesidir, geri vites yapanın kafasına sıkarım" şeklinde tehditler savurduğu görüldü.

Eşini ve yanındaki kişiyi öldürmüştü! Cinayet sonrası çektiği video ortaya çıktı: "Hepinizin kafasına sıkarım!"

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Yeni Cami Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde meydana geldi. İddiaya göre; park halindeki bir otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı.

Eşini ve yanındaki kişiyi öldürmüştü! Cinayet sonrası çektiği video ortaya çıktı: "Hepinizin kafasına sıkarım!" 1

EŞİNİ VE YANINDAKİ KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücü Ercan Zengin'in (31) hayatını kaybettiğini belirledi. Zengin'in yanındaki Nurgül Aslan (25) ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eşini ve yanındaki kişiyi öldürmüştü! Cinayet sonrası çektiği video ortaya çıktı: "Hepinizin kafasına sıkarım!" 2

Daha sonra Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen 1,5 aylık hamile olduğu öğrenilen Aslan da hayatını kaybetti.

Eşini ve yanındaki kişiyi öldürmüştü! Cinayet sonrası çektiği video ortaya çıktı: "Hepinizin kafasına sıkarım!" 3

VİDEO ÇEKMİŞ: "İKİSİNİN DE KAFASINA SIKTIM"

Cinayetlere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Nurgül Aslan'ın şüpheli eşi Erkan Aslan'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Erkan Aslan'ın cinayetleri işlediğini itiraf edip, cep telefonuyla kayda aldığı görüntüler ortaya çıktı. Polis, Erkan Aslan'ın videoyu yakınlarına gönderdiğini tespit etti. Erkan Aslan'ın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Eşini ve yanındaki kişiyi öldürmüştü! Cinayet sonrası çektiği video ortaya çıktı: "Hepinizin kafasına sıkarım!" 4

"GERİ VİTES YAPANIN KAFASINA SIKARIM"

Katil zanlısı Erkan Aslan yakınlarına gönderdiği videoda cinayeti şu sözlerle ifade etti;

"Nurgül beni aldatıyormuş. Adamla onun kafasına sıktım. Bizim oraya toplanın. Bu namus meselesi. İkisinin de kafasına sıktım ikisini öldürdüm. Herkes toplansın. Geri vites yapanın kafasına sıkarım lan"

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP açıklaması! "Bu tartışmaların hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız"CHP açıklaması! "Bu tartışmaların hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız"
CHP'nin grup toplantısı TBMM programına eklendiCHP'nin grup toplantısı TBMM programına eklendi

Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Denizli’deki facia 'geliyorum’ demiş

Denizli’deki facia 'geliyorum’ demiş

İzmir'de operasyon: Buca Belediye Başkanı Görkem Duman gözaltına alındı!

İzmir'de operasyon: Buca Belediye Başkanı Görkem Duman gözaltına alındı!

Osimhen'den gece açıklama gelmişti! Peşindeki takım orta çıktı: Teklif yapacaklar

Osimhen'den gece açıklama gelmişti! Peşindeki takım orta çıktı: Teklif yapacaklar

Dünyaca ünlü şarkıcı İstanbul sahnesinde yüzünü göstermedi! Tepki yağdı

Dünyaca ünlü şarkıcı İstanbul sahnesinde yüzünü göstermedi! Tepki yağdı

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Memur ve emekli zammı son tablo: Kulis bilgisi verdi 'Mesaj net'

Memur ve emekli zammı son tablo: Kulis bilgisi verdi 'Mesaj net'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.