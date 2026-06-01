Halkbank 88. yılını “Başrol Halk” reklam filmiyle kutluyor

“Önce Halk, Sonra Banka” misyonunu gururla geleceğe taşıyan Halkbank, 88. yıl dönümünü yeni bir reklam filmiyle kutluyor. 1938 yılında küçük işletmelerin yanında olmak amacıyla çıktığı yolculukta üretimi ve girişimciliği desteklemeyi ilke edinen Halkbank, Türkiye’nin kalkınma yolculuğuna katkı sunmaya devam ediyor.

Mustafa Fidan

KOBİ’lerin, esnafın, üreten kadınların, gençlerin ve ailelerin en büyük destekçilerinden biri olan Banka, yeni reklam filminde de “Başrol Halk” diyerek odağı yine gerçek kahramanlara çeviriyor. 1938 yılında küçük işletmelerin yanında olmak amacıyla çıktığı yolculukta üretimi ve girişimciliği desteklemeyi ilke edinen Halkbank, Türkiye’nin kalkınma yolculuğuna katkı sunmaya devam ediyor. KOBİ’lerin, esnafın, üreten kadınların, gençlerin ve ailelerin en büyük destekçilerinden biri olan Banka, yeni reklam filminde de “Başrol Halk” diyerek odağı yine gerçek kahramanlara çeviriyor.

85 saniyelik imaj filminde; sabahın ilk ışıklarıyla dükkânını açan emektar esnaf Ömer Amca, hayallerinin peşinden giderek kendi butiğini kuran Emel, fikirleriyle geleceğe yön veren genç girişimci Mert, umut dolu dünyasıyla minik Zeynep ve gece gündüz üretmeye devam eden Efe’nin hikâyeleri izleyiciyle buluşuyor. Samimi anlatımı ve sıcak atmosferiyle dikkat çeken film; emeğin, azmin ve başarının gerçek sahiplerini ekranlara taşıyor. Filmin finalinde ise Halkbank çalışanları, Banka’nın gerçek sahibi olarak gördükleri halkı şubelerde ayakta alkışlayarak, yıllardır süren güçlü gönül bağını unutulmaz bir sahneyle taçlandırıyor.

Reklam filminin yönetmen koltuğunda Fatih Kızılgök otururken, filmin duygusunu güçlendiren müzikler ise usta müzisyen Fahir Atakoğlu imzası taşıyor. Yapımı ise Renosans İstanbul tarafından gerçekleştirildi.

KÜNYE
Reklamveren: Halkbank
Reklamveren Yetkilisi: Caner Gökbulut, Tuna Alcı, Ömer Faruk Atayman, Ayşe Numanoğlu, Ayşe Öner, Ilgın Oğuz, Ömer Fatih Dayı, Ali Gökkaya
Reklam Ajansı: Renosans İstanbul
Ajans Başkanı: Sedat Tunç
Ajans Başkan Yardımcısı: Arzu Yaraş
Kreatif Direktör: Zeliha Akdemir
Kreatif Ekip: Hamid Omeri, Ersin Savaş, Recep Yılmaz, Demet Genç, Özlem Özdemir, Uraz Akpınar, Berkay Kemer, Sema Yontar, Eslem İnal
Müşteri İlişkileri Direktörü: Aslı Birincioğlu
Müşteri İlişkileri: Efe Göynügüzel, Deniz Tüfekçi
Storyboard: Ali Durak
Ajans Prodüktörü: İpek Girgin
Prodüksiyon Şirketi: Oneofus
Yönetmen: Fatih Kızılgök
Görüntü Yönetmeni: Fırat Lita Sözbir
Post Prodüksiyon: 1000 Volt
Müzik: Fahir Atakoğlu
Medya Ajansı: Skala Medya

