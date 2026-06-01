CHP'li 111 vekilden olağanüstü kurultay çağrısı! Tarih verildi

CHP milletvekilleri, 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay çağrısında bulundu. 111 milletvekili, olağanüstü kurultay çağrısını içeren ortak bildiriye imza verdi.

Mustafa Fidan

CHP'de kurultay tartışmaları devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı. 111 milletvekili tarih vererek olağanüstü kurultay çağrısı yaptı.

Yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri Ortak Açıklaması Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 28. Dönem seçilmiş milletvekilleri olarak; Partimizin, Anayasa’ya ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olan mahkeme kararlarıyla şekillendirilmesini asla kabul etmiyoruz.

Partimizin yönüne, rotasına, kaderine ve yönetimine karar verecek olan yegâne güç; üyelerimizin arasından seçimlerle süzülerek gelen delegelerimizdir.

Yaşanan krizin, ülkemize ve partimize daha fazla zarar vermemesi adına, olağanüstü kurultayımızın en kısa sürede toplanması gerekmektedir.

Partimiz bugün aynı zamanda, 25 Temmuz 2026 tarihine kadar bir kurultay yapmaması halinde seçimlere girememe riskiyle de karşı karşıyadır.

Bu kapsamda; Cumhuriyet Halk Partisi’nin iradesinin yeniden ve tartışmasız biçimde tecelli etmesi amacıyla Olağanüstü Kurultay’ın 12 Temmuz 2026 Pazar günü toplanması çağrısında bulunuyoruz. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti olan Cumhuriyet’e, demokrasiye ve partimize sonuna kadar sahip çıkacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."


İşte imza veren 111 vekil:

