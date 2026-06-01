5 bıçak darbesiyle kuzenini yaralayan şahıs tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde amca çocuğunu bıçakla 5 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kurban Bayramı ziyareti için Antalya'dan memleketi Kurşunlu Mahallesi'ne gelen Mehmet D. (42) ile aynı mahallede ikamet eden amcasının oğlu Ali D. (32) arasında sokakta küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların birbirine saldırdığı kavgaya dönüştü.

KUZENİNİ YARALAYAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Kavga sırasında Ali D., elindeki bıçakla Mehmet D.'yi vücudunun çeşitli bölgelerinden 5 kez bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Mehmet D. ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Yakınları tarafından özel araçla yola çıkarılan yaralıya, ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri öncülük etti. Mehmet D., jandarma aracının eskortluğunda hızla hastaneye ulaştırılarak tedavi altına alındı. Doktorların müdahale ettiği yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

AMELİYATA ALINDI

Yaralı ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Ameliyatın ardından servise alınan yaralının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Olayın ardından kaçan şüpheli Ali D., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulamasının ardından Ali D., çıkarıldığı mahkemece adam yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(SBA-SO-Y)
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Bursa kavga
