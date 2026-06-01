CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin MYK listesi yarın açıklanacak

CHP'de hareketlilik sürüyor. Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'nın Özgür Özel'den alınarak eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na iade edilmesinin ardından Kılıçdaroğlu partinin başına geçti.

KILIÇDAROĞLU'NUN MYK LİSTESİ YARIN AÇIKLANACAK

Gözler, Kılıçdaroğlu'nun oluşturacağı yeni MYK'ya çevrilmişti. Kılıçdaroğlu kurmay listesi netleşiyor. Yeni MYK'nin yarın kamuoyuna ilan edileceği öğrenildi.

CHP'NİN GRUP TOPLANTISI TBMM PROGRAMINA EKLENDİ

Diğer yandan Özgür Özel yarın grup toplantısı gerçekleştireceklerini duyurmuştu. TBMM'nin resmi programında CHP'nin grup toplantısı yer almamıştı.

Bunun üzerine Özgür Özel kanadından yeni bir hamle geldi. Özel de konuyla ilgili olarak konuştu ve son durumu anlattı. TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan da konuyla ilgili açıklama geldi. Yaşanan son gelişmede toplantı TBMM'nin programına eklendi.