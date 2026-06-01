Son dakika | Savcılıktan MASAK'a CHP kurultayı yazısı: CHP'li delegeler ve yakınlarının banka hesapları incelenecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 38. CHP kurultayına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı, MASAK Başkanlığı ve Sosyal güvenlik Kurumu'na yazdı yazdı. Kurultayda oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarını MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları talep edildi

Mustafa Fidan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, rüşvet iddiaları ve şaibeli seçim gerekçesiyle iptal edilen CHP'nin 38. kurultayıyla ilgili harekete geçti. Savcılık, MASAK'a CHP kurultayı yazısı gönderdi. 38. kurultayda oy kullanan delegelerin kayıtları istendi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsdavcılığı 38. CHP kurultayına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı, MASAK Başkanlığı ve Sosyal güvenlik Kurumu'na yazdı yazdı.

MASAK'A CHP KURULTAYI YAZISI

Kurultayda oy kullanan tüm gelegelerin ve birinci derece yakınlarını MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları talep edildi.

CHP'Lİ DELEGELER VE BİRİNCİ DERECE YAKINLARININ HESAPLARI İNCELENECEK

Şaibe gerekçesiyle mahkeme kararıyla iptal edilen CHP'nin 38. Kurultayında oy kullanan CHP'li delegelerin ve birinci derece yakınlarının banka hesapları incelenecek.

01 Haziran 2026
CHP MASAK istanbul cumhuriyet başsavcılığı
