Son dakika | Savcılıktan MASAK'a CHP kurultayı yazısı: CHP'li delegeler ve yakınlarının banka hesapları incelenecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, rüşvet iddiaları ve şaibeli seçim gerekçesiyle iptal edilen CHP'nin 38. kurultayıyla ilgili harekete geçti. Savcılık, MASAK'a CHP kurultayı yazısı gönderdi. 38. kurultayda oy kullanan delegelerin kayıtları istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsdavcılığı 38. CHP kurultayına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı, MASAK Başkanlığı ve Sosyal güvenlik Kurumu'na yazdı yazdı.

Kurultayda oy kullanan tüm gelegelerin ve birinci derece yakınlarını MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları talep edildi.

Şaibe gerekçesiyle mahkeme kararıyla iptal edilen CHP'nin 38. Kurultayında oy kullanan CHP'li delegelerin ve birinci derece yakınlarının banka hesapları incelenecek.