CHP'de grup toplantısı belirsizliği! Resmi programda yer almadı, Özel'den açıklama geldi

CHP'de Özgür Özel yarın grup toplantısı gerçekleştireceklerini duyurmuştu. TBMM'nin resmi programında CHP'nin grup toplantısı yer almadı. Bunun üzerine Özgür Özel kanadından yeni bir hamle geldi. Özel'de konuyla ilgili olarak konuştu ve son durumu anlattı. İşte detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası adeta iki kutup oluştu. Özgür Özel kanadı ilk günden beri kurultay çağrısı yaparken, bayram tatilinin ardından harekete geçildi ve delegelerden imza toplama aşaması başladı. Öte yandan gözler ise yarın Meclis'te olacak.

RESMİ TAKVİMDE YER ALMADI

Özel, yarın Meclis'te CHP'nin grup toplantısını yapacaklarını açıklamıştı. Bugün TBMM'nin yayınlanan resmi takviminde CHP grup toplantısına yer verilmedi. Bu durum ise akıllara soru işaretleri getirdi.

CHP'DEN BAŞVURU

Yaşanan gelişmenin ardından CHP Meclis Grubu harekete geçti ve Meclis Başkanlığı'na başvuru yaptı. Başvurada Özel'in yarın saat 13:30'da konuşma yapacağı vurgulandı.

Konuyla ilgili olarak Özgür Özel'den de açıklama geldi. Özel açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Meclis grup iç yönetmeliğimiz çok açık. 'Grup Başkanlığı'nda herhangi bir boşalma olduğunda, yapılan ilk kapalı grup toplantısında yenisi seçilir' diyor. Yenisi seçilene kadar eskisi devam eder kuralı bir başka maddede var. Ben zaten grup başkanlığı görevini sürdürüyordum. Bunun bir boşalma olarak yorumlanma ihtimaline karşı da usulüne uygun bir kapalı grup toplantısı tertip edilmişti ve o toplantıda 110 arkadaşımızın açık desteğiyle seçildik.

"OLUMSUZLUK YOK OLAMAZ DA ZATEN"

Meclis Başkanlığı'na bu yollandı, Meclis Başkanlığı da inceleyerek seçimi tescil etti. Hatta Genel Merkezin başvurusunu da değerlendirdi. İkisini birden uygulamaya koydu. Benim genel başkan ünvanımı kaldırdılar sitelerinden ve grup başkanı ünvanımı da siteye işlediler. Burada herhangi bir tereddüt yok. Onun dışındaki bize gelmiş herhangi bir olumsuzluk da yok olmaz da zaten. CHP grubu burada ve grup kendiliğinden Meclis çalışmaları sürerken sözlü çağrıyla da grup toplantısı yapabilir. 13.30’da sizlerin de ilgi gösterdiği açık grup toplantımız da ilan edildiği gibi yarın yapılacak"

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP
