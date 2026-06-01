Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti

CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, hakkında yürütülen 'irtikap' suçlamasıyla tutuklanmasını ve İçişleri Bakanlığı'nın, 'icbar suretiyle irtikap' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine başkan vekili olarak Alev Ünal seçildi.

Melih Kadir Yılmaz

Akçakoca Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen seçim, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

ÜNAL İLK TURDA 9 OY ALDI

15 belediye meclis üyesinin katıldığı ilk tur seçimlerinde AK Parti'nin adayı Ünal 9, CHP'nin desteklediği Naim Top 5 oy alırken 1 üye ise boş oy kullandı.

ALEV ÜNAL BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLİ

Meclis üye çoğunluğunun sağlanamaması üzerine gidilen ikinci turda Ünal 9, Top ise 6 oy aldı. Salt çoğunluğun (8) yeterli olacağı üçüncü turda ise Ünal 9 oy alarak Akçakoca Belediye Başkan Vekili seçildi.

SONUCUN ARDINDAN ARBEDE ÇIKTI

Sonucun açıklanmasının ardından AK Parti'liler ile CHP'liler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine polis ve zabıta ekiplerinin desteğiyle salon boşaltıldı. Belediye binası önünde devam eden gerginlik, tarafların dağılmasının ardından son buldu.

BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI

Fikret Albayrak, "icbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta tutuklanmış, 24 Mayıs'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

