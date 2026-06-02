27 ilde eş zamanlı operasyon: 89 şüpheli yakalandı

Dijital platformlarda haksız kazanç sağladıkları belirlenen kişilere yönelik 27 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda 89 şüpheli gözaltına alındı. 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı. Şüphelilerin hesaplarında 60 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildi.

İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda, dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 89 şüpheli gözaltına alındı.

HAKSIZ KAZANÇ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dolandırıcılık suçunun engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda ekipler, şüphelilerin, banka kurumsal kimliğiyle yönetici veya yatırım uzmanlarına ait isim ve görselleri izinsiz kullanarak dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç elde ettiklerini belirledi.

4 ŞİRKET VE 15 AKARYAKIT İSTASYONUNA KAYYUM

Zanlıların kişisel ve şirket hesaplarında 60 milyar lira işlem hacmi olduğunu tespit eden ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 27 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 89 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında ise suçtan elde edildiği değerlendirilen ve değeri 4 milyar 606 milyon lira olan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonu ile akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum atandı. Ayrıca 1 taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka ve kripto varlık hesapları ile diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerinde bloke tedbiri uygulandı.
Kaynak: AA

