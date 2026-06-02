Kırmızı bültenle aranıyordu! İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonla 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan hakkında 'Kırmızı Bülten' ile yakalama kararı bulunan Wilhelmus Adrianus Leijdekkers yakalandı. Türkiye'de işlemleri tamamlanan Leijdekkers bugün Hollanda'ya gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT ile ortak yürütülen çalışmalarda hakkında Hollanda yetkili makamlarınca, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında, 'Kırmızı Bülten' ile aranan Wilhelmus Adrianus Leijdekkers Pendik'te yakalandı.

16 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin kardeşinin uluslararası suç örgütü lideri Johannes Leijdekkers olduğu, kardeşiyle kokain ticareti yaptığı ve bu suçtan elde edilen gelirle çeşitli mal varlıkları edindiği tespit edildi. Diğer yandan şüphelinin 2024'te yakalandığı daha sonra serbest bırakıldığı aynı dosya kapsamında hakkında yeniden yakalama kararı çıktığı da öğrenildi.

HOLLANDA'YA GÖNDERİLDİ

Türkiye'de ifade işlemleri tamamlanan Wilhelmus Adrianus Leijdekkers'in Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçakla Hollanda'ya gönderildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

