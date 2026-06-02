Tunceli'deki Kemal Kılıçdaroğlu afişleri gündem oldu! Valilik'ten açıklama

Tunceli'de sokaklardaki billboardlarda yer alan Kemal Kılıçdaroğlu afişleri gündem olmuştu. Afişlerin Tunceli Belediye Başkan Vekili ve Tunceli Valisi Şefik Aygöl tarafından astırıldığı iddia edildi. Söz konusu iddiayla ilgili Tunceli Valiliği'nden açıklama geldi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bazı basın-yayın organları ile sosyal medya platformlarında, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yer aldığı billboard afişlerinin, Tunceli Belediye Başkan Vekili ve Tunceli Valisi Şefik Aygöl tarafından astırıldığı yönünde gerçeği yansıtmayan iddia ve paylaşımlara yer verildiği görülmüştür" denildi.

"KAMUOYUNU YANILTICI NİTELİK TAŞIMAKTADIR"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu billboardlarda yer alan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na ilişkin görseller; Almanya’da yaşayan Pülümürlü bir iş insanı tarafından, tamamen kendi talebi doğrultusunda ve tüm giderleri kendisi tarafından karşılanmak suretiyle yayımlatılmıştır. Ayrıca, billboardların kullanım hakkı ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi ilimizde de açık ihale usulüyle ihale edilmiş olup ilgili firma tarafından işletilmektedir. Billboardların kullanımına ilişkin tasarruf ve içerik sorumluluğu ilgili firmaya ait olup, bu alanlarda yayımlanan ilan ve görsellerin içeriğiyle valiliğimizin veya belediyemizin herhangi bir ilgisi ya da onay süreci bulunmamaktadır. Bahse konu afişlerin hazırlanması, bastırılması, billboardlara yerleştirilmesi veya finansmanının sağlanması süreçlerinin hiçbir aşamasında Tunceli Valiliği’nin ya da Tunceli Belediyesi’nin herhangi bir dahli bulunmamaktadır. Bu nedenle, söz konusu afişlerin Valimiz Sayın Şefik Aygöl’ün talimatı, bilgisi veya yönlendirmesi doğrultusunda astırıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamakta olup kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş bilgi ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur"
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

