HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Alanya'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsü A.E.T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, yolcu olarak bulunan Y.A.A.'nın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Alanya'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Alanya'nın Konaklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.E.T (19) idaresindeki 01 BCP 504 plakalı motosiklet seyir halindeyken, şerit ihlali yaptığı öne sürülen B.K'nin (28) kullandığı 07 BPE 906 plakalı minibüsle çarpıştı.

Alanya da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 i ağır 2 yaralı 1

MİNİBÜS İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 2 YARALI

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A.E.T. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Y.A.A. (21) yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine
sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

Alanya da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 i ağır 2 yaralı 2

Motosiklet sürücüsü A.E.T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, yolcu olarak bulunan Y.A.A.'nın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Alanya da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 i ağır 2 yaralı 3

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İş makinesini taşıyan çekici devrildi, sürücü hayatını kaybettiİş makinesini taşıyan çekici devrildi, sürücü hayatını kaybetti
Irmakta mahsur kaldı, AFAD ekipleri kurtardıIrmakta mahsur kaldı, AFAD ekipleri kurtardı

Anahtar Kelimeler:
Alanya kaza motosiklet kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
500 milyon TL'lik servetini gözünü kırpmadan bağışladı!

500 milyon TL'lik servetini gözünü kırpmadan bağışladı!

İki dev operasyon! Çok sayıda gözaltı ve kayyum kararı

İki dev operasyon! Çok sayıda gözaltı ve kayyum kararı

Fenerbahçe'de Hakan Safi çıldırdı! "İki dünya yıldızı İstanbul'da"

Fenerbahçe'de Hakan Safi çıldırdı! "İki dünya yıldızı İstanbul'da"

Aishe'den acı haber geldi! Kardeşi hastalığını açıkladı

Aishe'den acı haber geldi! Kardeşi hastalığını açıkladı

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

3 günde karar verdiler 'İşimizi kurduk, iyi para kazanıyoruz'

3 günde karar verdiler 'İşimizi kurduk, iyi para kazanıyoruz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.