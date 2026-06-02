Trump: "İran ile ABD’nin birkaç gün önce görüşmeleri kestiğine dair sahte haberler gerçek değil"

ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile ABD’nin birkaç gün önce görüşmeleri kestiğine dair sahte haberler gerçek değil" ifadelerini kullanarak, İran ile ABD arasındaki görüşmelerin aralıksız devam ettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ABD arasındaki görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu. Trump, "İran ile ABD’nin birkaç gün önce görüşmeleri kestiğine dair çıkan haberler gerçek değil. Aramızdaki görüşmeler, dört gün önce, üç gün önce, iki gün önce, bir gün önce ve bugün de dahil olmak üzere aralıksız devam etmektedir" dedi.

"BİR ŞEKİLDE ANLAŞMA YAPMANIN ZAMANI GELDİ"

Görüşmelerin nereye varacağını kimsenin bilemeyeceğine dikkat çeken Trump, "İran’a da söylediğim gibi, ‘Bir şekilde anlaşma yapmanın zamanı geldi. Bunu 47 yıldır sürdürüyorsunuz ve bunun daha fazla devam etmesine izin verilemez’" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump abd
