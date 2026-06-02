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Dehşet anları! Esenyurt’ta ailevi sorunlar yaşayan kadın 4. kattan aşağı atladı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinden evinin terasına çıkan bir kadın, eşinden ayrıldığını ve çocuklarını göremediğini söyleyerek 4. kattan aşağı atladı. Sosyal medyada gündem olan korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Dehşet anları! Esenyurt’ta ailevi sorunlar yaşayan kadın 4. kattan aşağı atladı
Mustafa Fidan

Esenyurt'ta yaşanan korku dolu anlar an be an kameralara kaydedildi. Eşinden ayrı olduğunu ve çocuklarını uzun süredir göremediğini söyleyen bir kadın evinin terasına çıkarak intihara kalkıştı.

Dehşet anları! Esenyurt’ta ailevi sorunlar yaşayan kadın 4. kattan aşağı atladı 1

AİLEVİ SORUNLAR YAŞAYAN KADIN DÖRDÜNCÜ KATTAN ATLADI

Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri ulaştı. Uzuun süren çabalara rağmen ikan edilemeyen kadın balkonun demirlerini aşarak kendini boşluğa bıraktı.

Dehşet anları! Esenyurt’ta ailevi sorunlar yaşayan kadın 4. kattan aşağı atladı 2

Dehşet anları! Esenyurt’ta ailevi sorunlar yaşayan kadın 4. kattan aşağı atladı 3

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Binanın dördüncü katından atlayan kadın itfaiye ekiplerinin açtığı hava yastığına düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken yaralanan kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dehşet anları! Esenyurt’ta ailevi sorunlar yaşayan kadın 4. kattan aşağı atladı 4

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Esenyurt
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