Dehşet anları! Esenyurt’ta ailevi sorunlar yaşayan kadın 4. kattan aşağı atladı

Esenyurt'ta yaşanan korku dolu anlar an be an kameralara kaydedildi. Eşinden ayrı olduğunu ve çocuklarını uzun süredir göremediğini söyleyen bir kadın evinin terasına çıkarak intihara kalkıştı.

AİLEVİ SORUNLAR YAŞAYAN KADIN DÖRDÜNCÜ KATTAN ATLADI

Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri ulaştı. Uzuun süren çabalara rağmen ikan edilemeyen kadın balkonun demirlerini aşarak kendini boşluğa bıraktı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Binanın dördüncü katından atlayan kadın itfaiye ekiplerinin açtığı hava yastığına düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken yaralanan kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.