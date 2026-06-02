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Iğdır'da inşaatın 4. katına çıkan şahsı polis ekipleri ikna etti

Iğdır'da bir inşaatın 4. katına çıkan şahıs, polis ekiplerinin uzun süren ikna çalışmaları sonucu eyleminden vazgeçti. Şahıs, olay yerindeki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Iğdır'da inşaatın 4. katına çıkan şahsı polis ekipleri ikna etti

Olay, Pir Sultan Abdal Mahallesi Melekli Yolu Caddesi üzerinde bir inşaatta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, inşaatın 4. katına çıkarak bilinmeyen bir nedenle intihara kalkıştı.

Iğdır da inşaatın 4. katına çıkan şahsı polis ekipleri ikna etti 1

İNTİHAR ETMEK İSTEDİ POLİSLER İKNA ETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muhtemel bir düşme ihtimaline karşı itfaiye ekipleri tarafından binanın önüne hava yastığı açıldı.

Iğdır da inşaatın 4. katına çıkan şahsı polis ekipleri ikna etti 2

Polis ekiplerinin uzun süren ikna çalışmaları sonucu şahıs intihar girişiminden vazgeçirildi. Şahıs, olay yerindeki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Iğdır intihar girişimi
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