Küçükçekmece’de iş makinesini taşıyan çekici devrildi, sürücü hayatını kaybetti

İstanbul Küçükçekmece’de iş makinesi taşıyan çekici, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada devrilen iş makinesinin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında İstanbul Küçükçekmece Atakent Mahallesi Yan Yol Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Çakmak idaresindeki iş makinesini taşıyan 39 BC 502 plakalı çekici, kontrolden çıkarak önce kaldırıma ardından ağaçlara çarparak yan yattı.

İŞ MAKİNESİ ÇEKİCİNİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Çekici üzerinde bulunan iş makinesi, araçtan çıkan sürücü Çakmak'ın üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrolde Hasan Çakmak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Çakmak'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Konu ile ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

